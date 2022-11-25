Глава РПЛ высказался об интеграции крымских клубов в российский футбол

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил возможность интеграции крымских клубов в турниры под эгидой Российского Футбольного Союза (РФС).



«С учётом интеграции крымских клубов, которая началась недавно, вариант возвращения в УЕФА близится к нулю? Мне не хотелось бы оценивать гипотетические риски возможных решений. Что об этом говорить? Мы все понимаем, что сейчас идёт процесс подготовки к аттестации и лицензированию этих клубов, [проверки,] все ли восемь клубов соответствуют требованиям. Коллеги из ФНЛ занимаются этим вопросом. Решение будет принимать Исполком РФС. До начала мая должны успеть всё сделать.



Риски есть, это все понимают. Пока ситуация такая: в Европе мы точно не играем, клубы ни копейки не получат — это медицинский факт. Что будет со следующим сезоном, станет понятно, когда обновят решение УЕФА. У них дедлайн до начала мая, когда они готовят новый сезон.



В неформальных встречах с коллегами УЕФА и ФИФА чувствовал, что они понимают: ситуация меняется. Они понимают, что футбол в Крыму должен развиваться.



За восемь лет они ничего не сделали. Совершенно верно. Они выделяли деньги местным клубам, но физически не смогли доставить их туда. Потому что это всё надо было делать через Украину, а так не работало. В какой-то момент поняли, что футбол надо развивать. Но это было тогда, сейчас диалога с людьми из УЕФА и ФИФА у меня нет. Те решения, которые озвучили наши руководители, вы слышали», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.