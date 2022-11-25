Ринат Дасаев объяснил, почему считает Криштиану Роналду великим

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал рекорд португальского форварда Криштиану Роналду, забившего на пятом чемпионате мира подряд во встрече 1-го тура группового этапа с Ганой (3:2).

«Роналду — великий. Почему нет? Вы посмотрите на него: в таком возрасте всё ещё играет за сборную и клуб на высоком уровне — ещё и забивает голы. Только за это его можно назвать великим. К тому же установил новый рекорд в Катаре. Сложно ответить, найдётся ли сейчас тот, кто повторит или побьёт его достижение по голам на пяти чемпионатах мира подряд», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Дубль Бруну Фернандеша помог Португалии разгромить Нигерию в товарищеском матче: