Тренер сборной Дании: я клонировал бы Эриксена. Он сердце нашей команды

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал о своём отношении к полузащитнику национальной команды Кристиану Эриксену и оценил следующего соперника на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сборную Франции.

«Эриксен? Я хотел бы клонировать его. Я хотел бы, чтобы он и играл в защите, в нашей штрафной, и действовал перед чужими воротами. В свой первый день в качестве тренера национальной команды я сказал то же самое, что и мой предшественник Аге Харейде и его предшественник Мортен Ольсен: Кристиан — сердце этой команды.

Франция? У них невероятное количество лучших игроков. Возможности и таланты, доступные французам, впечатляют», — приводит слова Юльманна с пресс-конференции Transfermarkt.

В первом туре чемпионата мира в Катаре сборная Дании сыграла вничью с командой Туниса 0:0. Завтра, 26 ноября, датчане встретятся с Францией. Начало матча — в 19:00 мск.

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