Нидерланды дважды пробили по воротам Эквадора. Это худший результат для команды с 1966-го

Сборная Нидерландов нанесла всего два удара в сторону ворот команды Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Это худший результат для голландской сборной в матчах мундиаля с 1966 года, сообщает Opta.
Нидерланды смогли нанести всего два удара, один из которых пришёлся в створ и стал голевым. Отличился нападающий Коди Гакпо. Это взятие ворот произошло в самом начале встречи с Эквадором: форвард забил на шестой минуте матча. После этого оранжевые ни разу не пробили в створ. В начале второго тайма нападающий Эквадора Эннер Валенсия сравнял счёт. Матч завершился вничью — 1:1.
Обе команды набрали по четыре очка после двух туров. Нидерланды в заключительном туре сыграют с командой Катара, а Эквадор — с Сенегалом.
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