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Кириченко ушёл из иранского «Трактора» вместе с Бердыевым ради работы в России

Кириченко ушёл из иранского «Трактора» вместе с Бердыевым ради работы в России
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Экс-нападающий «Ростова», «Сатурна», ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко, работающий ассистентом Курбана Бердыева, прокомментировал информацию об отъезде из Ирана после работы с «Трактором» ради предложения из России.

«Сочи»? Пока нет никаких… «Трактор» мы покинули, да. Узнаете всё из официальной информации. Ушёл ли я, как и Бердыев, ради работы в России? Ну, естественно», – приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

Кириченко начал работу ассистентом Курбана Бердыева в 2014 году в «Ростове». Позже он был исполняющим обязанности главного тренера. В 2018-2019 годах Кириченко был наставником «Уфы», а впоследствии вновь стал помогать Бердыеву – в казахстанском «Кайрате» (с августа 2021-го по июнь 2022-го) и иранском «Тракторе» (с июня по ноябрь текущего года).

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