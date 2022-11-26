Билялетдинов: «Спартак» может не проиграть, а даже обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге

Экс-полузащитник московского «Локомотива» и других клубов Динияр Билялетдинов высказался о ближайшем матче между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках шестого тура Кубка России.
«Спартак» может не проиграть, а даже обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Другое дело, что петербуржцам всё равно, они потом дойдут до финальных стадий Кубка России, если не будут на первом или втором месте в группе. Не думаю, что это будет какая-то ключевая игра, с третьего места команда не вылетает из турнира.
«Зенит» будет играть в полную силу с точки зрения статуса и маркетинга матча. Да, команды, которые займут третье место в группе в итоге будут играть больше матчей в сезоне, но у петербуржцев много футболистов, и они обладают глубиной состава, в отличии от того же «Локомотива». Поэтому, «Зенит» справится со своими задачами», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.
Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится завтра, 27 ноября. Начало встречи в 16:00 мск.
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