Билялетдинов: «Спартак» может не проиграть, а даже обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге

Экс-полузащитник московского «Локомотива» и других клубов Динияр Билялетдинов высказался о ближайшем матче между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках шестого тура Кубка России.

«Спартак» может не проиграть, а даже обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Другое дело, что петербуржцам всё равно, они потом дойдут до финальных стадий Кубка России, если не будут на первом или втором месте в группе. Не думаю, что это будет какая-то ключевая игра, с третьего места команда не вылетает из турнира.



«Зенит» будет играть в полную силу с точки зрения статуса и маркетинга матча. Да, команды, которые займут третье место в группе в итоге будут играть больше матчей в сезоне, но у петербуржцев много футболистов, и они обладают глубиной состава, в отличии от того же «Локомотива». Поэтому, «Зенит» справится со своими задачами», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится завтра, 27 ноября. Начало встречи в 16:00 мск.