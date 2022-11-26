Джон Оби Микел выступил с критикой в адрес Криштиану Роналду

Экс-хавбек «Челси» Джон Оби Микел высказался об уходе форварда Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
«Я никогда не был фанатом Роналду. Что касается меня, когда у футболиста так много эгоизма, мне это непонятно. Он никогда не был одним из моих любимых игроков, поэтому я всегда выбираю Месси. Если кто-то даёт такое интервью, с чего вы взяли, что если он перейдет в вашу команду в январе, он не сделает того же?» — цитирует бывшего полузащитника лондонцев Goal.
Ранее стало известно, что 37-летний Роналду расторг контракт с предыдущим клубом, «Манчестер Юнайтед». Это произошло вскоре после скандального интервью нападающего известному британскому журналисту Пирсу Моргану. В нынешнем сезоне знаменитый португалец провёл 16 игр, в которых забил три гола и сделал два ассиста.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду. Видеоролик:
- 26 ноября 2022
-
07:20
-
07:01
-
07:00
-
06:07
-
06:02
-
05:52
-
05:26
-
05:23
-
05:21
-
05:15
-
05:02
-
04:51
-
04:37
-
04:14
-
04:02
-
03:55
-
03:48
-
03:43
-
03:37
-
03:26
-
03:24
-
03:16
-
03:04
-
02:31
-
01:34
-
01:13
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:38
-
00:26
-
00:04
- 25 ноября 2022
-
23:53
-
23:26
-
23:23