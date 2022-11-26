Джон Оби Микел выступил с критикой в адрес Криштиану Роналду

Экс-хавбек «Челси» Джон Оби Микел высказался об уходе форварда Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Я никогда не был фанатом Роналду. Что касается меня, когда у футболиста так много эгоизма, мне это непонятно. Он никогда не был одним из моих любимых игроков, поэтому я всегда выбираю Месси. Если кто-то даёт такое интервью, с чего вы взяли, что если он перейдет в вашу команду в январе, он не сделает того же?» — цитирует бывшего полузащитника лондонцев Goal.

Ранее стало известно, что 37-летний Роналду расторг контракт с предыдущим клубом, «Манчестер Юнайтед». Это произошло вскоре после скандального интервью нападающего известному британскому журналисту Пирсу Моргану. В нынешнем сезоне знаменитый португалец провёл 16 игр, в которых забил три гола и сделал два ассиста.

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На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду. Видеоролик: