Отец Мбаппе — о начале карьеры сына в «Монако»: Килиан плакал каждый день

Вилфрид Мбаппе, отец нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, рассказал о непростом старте карьеры сына в «Монако».



«Не хочу звучать высокомерно, но глядя на некоторых других родителей, я не хотел быть очередным плохим примером. Это был личный бой Килиана, хоть это меня и беспокоило. Когда он столкнулся с проблемами на старте карьеры в «Монако», оказавшись на скамейке запасных, для меня эта ситуация была сложной. Это было первое препятские на пути Килиана. Он плакал каждый день. Но сложнее всего было то, что объяснений этому было не так уж и много. Я отказался вмешиваться, потому что поставил себя на место тренера, а тренер обычно не очень любит, когда в его дела вмешиваются родители.



Непростой путь позволил внутреннему демону Килиана выйти наружу. Несколько сдержанный прежде мальчик стал решительным, трудолюбивым юношей, который понял, что никто не будет делать ему подарков по ходу карьеры. Он повзрослел, и его детство завершилось в 16 лет», — приводит слова отца Мбаппе L'Equipe.