Магуайр — о матче со сборной США: нам пришлось усердно потрудиться

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал итоги встречи чемпионата мира с командой США. Игра закончилась вничью — 0:0.
«Это был не лучший наш результат, но есть очко, и оно ставит нас на лидирующую позицию в группе. Матчи чемпионата мира никогда не бывают лёгкими, и мы знали, что они хорошая команда. Много наблюдали за ними в предыдущих матчах и знали, что они играют в быстром темпе. Нам пришлось усердно потрудиться, и, возможно, в конце мы могли бы вырвать победу.
У них была пара моментов, но если бы мы были более внимательны к своим шансам, то, вероятно, выиграли игру. Были некоторые положительные моменты, подумаем о них и поработаем над теми, которые нужно улучшить.
Эти матчи чемпионата мира очень тяжёлые. Вы видели по групповым играм, что здесь только лучшие команды. Это очень тяжело. США — хорошая команда. Мы не были хладнокровными, беспощадными, недостаточно хорошо играли в завершении. Но у нас в команде хорошие нападающие, поэтому я уверен, что в следующей игре всё будет хорошо», — приводит слова Магуайра официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.
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