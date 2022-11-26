Невилл: Фоден должен был оказаться в стартовом составе сборной Англии на матч ЧМ с США

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», ныне телеэксперт Гари Невилл высказался об отсутствии полузащитника Фила Фодена в стартовом составе сборной Англии на матч с США (0:0).



«Меня разрывает изнутри, но я очень уважаю Гарета Саутгейта. Он добился гораздо большего, чем любой другой тренер сборной со времён сэра Альфа Рэмси, однако в команде есть парочка талантливых игроков, которые сидят на скамейке — это Трент Александер-Арнольд и Фил Фоден.



Я был разочарован, не увидев Фодена на поле в матче с США. Его талант неоспорим. Я не видел ничего подобного. Было действительно неожиданно, что Фоден не только не попал в стартовый состав, но и не вышел на замену. По-хорошему, Фил, конечно же, должен был оказаться в стартовом составе», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Новость по теме Линекер раскритиковал выступление сборной Англии в игре с США