Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ выбрал лучшего игрока в первой части сезона

Президент РПЛ выбрал лучшего игрока в первой части сезона
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал лучшего футболиста чемпионата России в текущем сезоне.

«Лучший игрок года в РПЛ? Я бы говорил о первой части чемпионата — матчи свежи в памяти, много ярких открытий. Выделил бы Квинси Промеса. Жаль, что он не вызван в сборную Нидерландов на ЧМ-2022. Также много ярких имён в этом году — Сычевой, Каштанов, Пиняев, Сильянов. Приятно, что появляются новые звёзды, интересные аудитории», — приводит слова главы РПЛ «РБ Спорт».

На счету Квинси Промеса 17 голов и шесть голевых передач в 22 матчах за «Спартак» в текущем сезоне. Владимир Сычевой забил 17 голов и отдал одну передачу в 18 играх в составе «Оренбурга». Алексей Каштанов поразил ворота соперников «Урала» шесть раз и ещё трижды помогал отличиться партнёрам. Сергей Пиняев забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 15 матчах за «Крылья Советов». У Александра Сильянова два гола и одна передача в 20 матчах за «Ростов».

Новость по теме
Президент РПЛ: Россия — не полуфабрикат. Пиццу можно заморозить, а сборную — нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022