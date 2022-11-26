Президент РПЛ выбрал лучшего игрока в первой части сезона

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал лучшего футболиста чемпионата России в текущем сезоне.

«Лучший игрок года в РПЛ? Я бы говорил о первой части чемпионата — матчи свежи в памяти, много ярких открытий. Выделил бы Квинси Промеса. Жаль, что он не вызван в сборную Нидерландов на ЧМ-2022. Также много ярких имён в этом году — Сычевой, Каштанов, Пиняев, Сильянов. Приятно, что появляются новые звёзды, интересные аудитории», — приводит слова главы РПЛ «РБ Спорт».

На счету Квинси Промеса 17 голов и шесть голевых передач в 22 матчах за «Спартак» в текущем сезоне. Владимир Сычевой забил 17 голов и отдал одну передачу в 18 играх в составе «Оренбурга». Алексей Каштанов поразил ворота соперников «Урала» шесть раз и ещё трижды помогал отличиться партнёрам. Сергей Пиняев забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 15 матчах за «Крылья Советов». У Александра Сильянова два гола и одна передача в 20 матчах за «Ростов».