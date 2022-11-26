«Это катастрофа». Бывшая мисс Хорватия раскритиковала организацию ЧМ-2022 в Катаре

30-летняя супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль выступила с критикой организации чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Это катастрофа. Мне жаль всех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья более 20 дней не могут получить Hayya Card, а у них есть билеты на все матчи. Мне повезло, что я могу поддержать сборную Хорватии. Понятно, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк», — написала Кнолль на своей странице в социальных сетях.



В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия сыграла вничью с Марокко со счётом 0:0. В следующем туре хорватская национальная команда встретится с Канадой. Игра пройдёт завтра, 27 ноября.