Ван Дейк — о критике ван Бастена: не думаю, что он когда-либо говорил что-то хорошее

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк отреагировал на критику со стороны бывшего нидерландского футболиста и трёхкратного обладателя «Золотого мяча» Марко ван Бастена.
После игры 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор (1:1) ван Бастен обвинил ван Дейка в пропущенном голе.
«Ван Дейк просто ждал и смотрел, как забивает Валенсия. На что он смотрел? Он должен был опередить соперника! А он просто позволил ему пробить», — приводит слова ван Бастена NOS.
В послематчевом интервью ван Дейк ответил на критику легенды нидерландского футбола.
«Не думаю, что он когда-либо говорил что-то хорошее. Легко говорить, находясь в студии. Я терплю неудачу как капитан? Что вы хотите, чтобы я сделал с этой информацией? Я всегда впереди. Стараюсь вести команду вперёд так хорошо, как могу», — приводит слова ван Дейка Ziggo Sport.
- 26 ноября 2022
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