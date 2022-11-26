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Ван Дейк — о критике ван Бастена: не думаю, что он когда-либо говорил что-то хорошее

Ван Дейк — о критике ван Бастена: не думаю, что он когда-либо говорил что-то хорошее
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк отреагировал на критику со стороны бывшего нидерландского футболиста и трёхкратного обладателя «Золотого мяча» Марко ван Бастена.

После игры 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор (1:1) ван Бастен обвинил ван Дейка в пропущенном голе.

«Ван Дейк просто ждал и смотрел, как забивает Валенсия. На что он смотрел? Он должен был опередить соперника! А он просто позволил ему пробить», — приводит слова ван Бастена NOS.

В послематчевом интервью ван Дейк ответил на критику легенды нидерландского футбола.

«Не думаю, что он когда-либо говорил что-то хорошее. Легко говорить, находясь в студии. Я терплю неудачу как капитан? Что вы хотите, чтобы я сделал с этой информацией? Я всегда впереди. Стараюсь вести команду вперёд так хорошо, как могу», — приводит слова ван Дейка Ziggo Sport.

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