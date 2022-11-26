Эден Азар: сборная Бельгии может стать чемпионом мира, если я буду хорош

Капитан и вингер сборной Бельгии Эден Азар в преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Марокко рассказал о своём состоянии.



«Моё восстановление проходит хорошо. У сборной в Катаре есть медицинский персонал, физиотерапевты, которые хорошо работают. Я могу стать лучше, как и команда. Я чувствовал себя хорошо в матче с Канадой. Хочу играть, а это самое важное. Я всегда говорил, что чем больше играю, тем лучше себя чувствую. Думаю, я должен участвовать в каждом матче, чтобы мы с командой могли добиться успехов. Бельгия может стать чемпионом мира, если я буду хорош», — приводит слова Азара L'Equipe.

Матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Марокко состоится завтра, 27 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск.