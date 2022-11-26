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Ханс-Дитер Флик: надеюсь, план Германии на матч со сборной Испании сработает

Ханс-Дитер Флик: надеюсь, план Германии на матч со сборной Испании сработает
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Испании. Встреча состоится завтра, 27 ноября.

«В этом матче важно выигрывать единоборства и показать своё присутствие на поле. Игра сборной Испании отточена, некоторые моменты в игре этой команды доведены до автоматизма. Но у нас есть план, и я надеюсь, что он сработает.

Я высоко оцениваю работу Луиса Энрике. Он создал молодую команду, которая обладает невероятным качеством. К сожалению, моего любимого игрока Тьяго там нет, но остальные футболисты не менее хороши. Бускетс — сердце этой команды. Мы с нетерпением ждём этот матч», — приводит слова Флика Bayern & Germany.

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