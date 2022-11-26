«Сочи» — ЦСКА: гости вышли вперёд на 60-й минуте

Сегодня, 26 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи проходит матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Играют местный «Сочи» и московский ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте Игорь Юрганов отправил мяч в собственные ворота, позволив ЦСКА выйти вперёд.

Счёт в матче гости открыли на третьей минуте: Иван Обляков исполнил заброс в штрафную, Максим Мухин скинул мяч Никите Ермакову, который здорово пробил в касание — мяч рикошетом от перекладины отправился в сетку. «Сочи» сравнял счёт в добавленное к первому тайму время: Жоаозиньо от угла поля сделал подачу в штрафную, где после серии рикошетов мяч отскочил в ноги Ваньи Дркушича, который расстрелял ворота.