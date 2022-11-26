Луис Энрике — о матче с Германией: Испания может победить кого угодно

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал предстоящую игру со сборной Германии, которая состоится, завтра, 27 ноября, и начнётся в 22:00 мск.
«Если кто-то посмотрит на их футболку, то увидит четыре чемпионские звезды. Я уже играл против них в 1994 году, и тогда они сильно впечатлили меня своей физической силой. Испания может победить кого угодно, и мы убеждены, что можем обыграть Германию. В этом состоит наша цель.
Сегодня в футболе преобладает равенство. Мы видели удивительные результаты, и в этом состоит чудо футбола. Никогда не знаешь, что лучше сработает для той или иной встречи. Завтра мы будем играть, зная другой результат, и важно контролировать то, что мы можем контролировать.
Я подготовлю состав так, чтобы у нас было больше контроля над мячом, чем у соперника, больше моментов и меньше переходов на нашу половину поля. У меня по два игрока на каждую позицию, а в некоторых случаях по три, и я полностью уверен в каждом из них», — цитирует Энрике сайт королевской испанской федерации.
- 26 ноября 2022
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