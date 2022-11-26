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Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
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Сборная Франции по футболу, которая сегодня, 26 ноября, обыграла команду Дании (2:1) в матче 2-го раунда группового этапа чемпионата мира, первой на турнире досрочно вышла в плей-офф. В последней игре на групповой стадии команда Дидье Дешама встретится со сборной Туниса.

Напомним, Франция — действующий победитель чемпионата мира. Они завоевали трофей на мундиале в России в 2018 году. Всего на счету французов две победы на чемпионатах мира, одно серебро и две бронзовые медали.

Три мяча на турнире в составе сборной Франции забил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В матче с Данией 23-летний футболист забил свой шестой и седьмой гол на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю со своим одноклубником Лионелем Месси, выступающим за Аргентину.

Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции. Видеоролик:

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