Варан — о победном дубле Мбаппе в ворота Дании: талант всегда играет решающую роль

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал своё возвращение в состав команды после восстановления от травмы, а также поделился мнением о форварде Килиане Мбаппе, который оформил победный дубль в ворота Дании на чемпионате мира (2:1).

«Я очень счастлив быть здесь. Много работал и был очень рад сыграть сегодня. Чемпионат мира всегда имеет особенное значение, поэтому я рад, что смог выступить за свою страну. Наслаждаюсь каждым моментом.

Какое влияние Мбаппе оказывает на команду? Килиан очень помогает нам. Он чрезвычайно талантливый футболист, который играет важную роль. Нам было важно быть сплочённым коллективом и помогать нашим нападающим оказываться с мячом в наилучшей возможной позиции, чтобы они могли приносит результат. Это коллективные усилия, но решающую роль всегда играет именно талант», — приводит слова Варана издание L'Equipe.