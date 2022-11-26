«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» заинтересовались защитником «Наполи» Ким Мин Джэ

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ попал в сферу интересов сразу нескольких английских клубов. Как сообщает Football Italia, на футболиста из Южной Кореи нацелились «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Уточняется, что они являются не единственными клубами на Туманном Альбионе, которые хотели бы видеть игрока неаполитанцев в своём составе.
Ким Мин Джэ перешёл в итальянский клуб минувшим летом за сумму около € 18 млн, подписав трёхлетний контракт с опцией продления ещё на два года. В соглашении между сторонами есть пункт об отступных, в котором сумма выкупа варьируется от € 40 млн до € 80 млн в зависимости от доходов клуба-покупателя. При этом соответствующая опция будет действовать только с 1 по 15 июля 2023 года.
В данный момент руководство «Наполи» работает над тем, чтобы либо удалить пункт о выкупе, либо как-то изменить его. Боссы неаполитанцев считают корейского игрока важным активом клуба.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:
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