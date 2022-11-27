Де Бур рассказал, кого считает главным фаворитом ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Нидерландов Франк де Бур назвал своего фаворита чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Моим главным претендентом на победу является сборная Бразилии. Они поразили меня игрой в матче с Сербией. Сербы привезли классную команду, но бразильцы сыграли лучше, особенно во второй половине встречи», – цитирует де Бурв Gulf Times.

После первого тура катарского мундиаля «селесао» возглавляет квартет G. В следующем поединке подопечные Тите сразятся с командой Швейцарии. Матч пройдёт в понедельник, 28 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

ЧМ-2022 завершится 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла команду Хорватии (4:2).

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Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира. Видеоролик: