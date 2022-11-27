Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Аргентины Скалони: думаю, даже мексиканцы наслаждались игрой Лионеля Месси

Тренер Аргентины Скалони: думаю, даже мексиканцы наслаждались игрой Лионеля Месси
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони похвалил нападающего и капитана команды Лионеля Месси после победы над Мексикой (2:0) в матче чемпионата мира. На счету 35-летнего форварда гол и результативная передача.

«Наша «10» решила матч. И это хорошо для нас. За ним стоит команда, которая поддерживает его.

Мы уже много лет знаем, что у нас есть самый лучший футболист в мире. Думаю, что даже мексиканские болельщики наслаждаются им, несмотря на то что он им забил», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Напомним, Месси забил свой восьмой мяч в 21 матче на чемпионате мира. Ровно такие же показатели имел на своём счету Диего Марадона. Больше них за Аргентину на мундиалях забил лишь Габриэль Батистута (10).

Игроки Аргентины поют песню после победы над Мексикой. Видеоролик:

Что творится на ЧМ-2022. Мбаппе и Месси засверкали после часа беспомощности Что творится на ЧМ-2022. Мбаппе и Месси засверкали после часа беспомощности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022