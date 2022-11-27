Тренер Аргентины Скалони: думаю, даже мексиканцы наслаждались игрой Лионеля Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони похвалил нападающего и капитана команды Лионеля Месси после победы над Мексикой (2:0) в матче чемпионата мира. На счету 35-летнего форварда гол и результативная передача.

«Наша «10» решила матч. И это хорошо для нас. За ним стоит команда, которая поддерживает его.



Мы уже много лет знаем, что у нас есть самый лучший футболист в мире. Думаю, что даже мексиканские болельщики наслаждаются им, несмотря на то что он им забил», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Напомним, Месси забил свой восьмой мяч в 21 матче на чемпионате мира. Ровно такие же показатели имел на своём счету Диего Марадона. Больше них за Аргентину на мундиалях забил лишь Габриэль Батистута (10).

Игроки Аргентины поют песню после победы над Мексикой. Видеоролик: