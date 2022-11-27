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Кин — об игре Месси в матче с Мексикой: он сделал то, что присуще всем великим игрокам

Кин — об игре Месси в матче с Мексикой: он сделал то, что присуще всем великим игрокам
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Мексикой (2:0). В этой встрече аргентинский форвард забил гол и отдал результативную передачу.

«Он сделал то, что присуще всем великим игрокам. Речь идёт о моментах, технике и блестящем завершении атак. Незаурядная игра. Два гола в двух матчах — таких футболистов нельзя списывать со счетов.

Чтобы быть справедливым к Аргентине, отмечу, что они переломили ситуацию и нашли способ одержать победу. Они лучшим образом выполнили свою работу и могут почувствовать себя намного лучше», — приводит слова Кина ITV.com.

В следующем туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Польшей.

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