Кин — об игре Месси в матче с Мексикой: он сделал то, что присуще всем великим игрокам

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Мексикой (2:0). В этой встрече аргентинский форвард забил гол и отдал результативную передачу.



«Он сделал то, что присуще всем великим игрокам. Речь идёт о моментах, технике и блестящем завершении атак. Незаурядная игра. Два гола в двух матчах — таких футболистов нельзя списывать со счетов.



Чтобы быть справедливым к Аргентине, отмечу, что они переломили ситуацию и нашли способ одержать победу. Они лучшим образом выполнили свою работу и могут почувствовать себя намного лучше», — приводит слова Кина ITV.com.

В следующем туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Польшей.