Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 29 ноября
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Сегодня, 29 ноября, стартует третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.
18:00 мск.
Откроют программу заключительные матчи группы А. Нидерланды встретятся с Катаром, который уже лишился шансов на попадание в плей-офф, а сборная Сенегала сыграет с Эквадором. Текстовая онлайн-трансляция обоих матчей будет доступна на «Чемпионате».
22:00 мск.
В группе B на перед заключительным туром все команды имеют шансы пробиться в плей-офф. Сборная Англии встретится с Уэльсом, который в этом матче устроит только победа. В другой встрече США сыграет с командой Ирана. Текстовые онлайн-трансляции противостояний также будут доступны на «Чемпионате» и начнутся в 22:00 мск.
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