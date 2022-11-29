Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, стартует третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.



18:00 мск.

Откроют программу заключительные матчи группы А. Нидерланды встретятся с Катаром, который уже лишился шансов на попадание в плей-офф, а сборная Сенегала сыграет с Эквадором. Текстовая онлайн-трансляция обоих матчей будет доступна на «Чемпионате».

22:00 мск.

В группе B на перед заключительным туром все команды имеют шансы пробиться в плей-офф. Сборная Англии встретится с Уэльсом, который в этом матче устроит только победа. В другой встрече США сыграет с командой Ирана. Текстовые онлайн-трансляции противостояний также будут доступны на «Чемпионате» и начнутся в 22:00 мск.