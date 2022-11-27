Владимир Федотов в раздевалке обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Сочи»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в раздевалке поздравил футболистов с победой над «Сочи» (2:1) в последнем матче Фонбет Кубка России в этом году.
«С победой в заключительном матче этого этапа чемпионата и отрезка Кубка. Важная победа, выстраданная. Мы можем лучше в 150 раз, но что-то нам… Не нужно бояться играть в футбол, вы это умеете, и эту уверенность нужно возвращать. И у нас будет для этого время. Побольше, чем было. Поэтому от этого духа, командного футбола нужно двигаться вперёд. А дух — это великая вещь, которая заставляет дрожать другие команды перед вами», — сказал Федотов на видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
ЦСКА вышел в следующий раунд Фонбет Кубка России со второго места.
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