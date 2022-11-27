Полузащитник ЦСКА Зделар: надеюсь, Сербия ещё покажет себя на чемпионате мира
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар надеется, что сборная Сербии удачно выступит на чемпионате мира в Катаре, несмотря на поражение в 1-м туре от Бразилии (0:2).
«Покажет ли себя Сербия на чемпионате мира? Да, мы неудачно начали, но мы играли против одной из сильнейших сборных мира. Надеюсь, в следующих играх мы покажем, на что способны», — приводит слова Зделара пресс-служба армейцев.
Победу сборной Бразилии принёс дубль форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона. В группе G также выступают команды Камеруна и Швейцарии, матч которых завершился победой европейцев со счётом 1:0. Завтра, 28 ноября, сербы сыграют с Камеруном, а Швейцария встретится с бразильцами.
Напомним, сборная Бразилии — пятикратный чемпион мира, это рекордный показатель.
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