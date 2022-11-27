Усман Дембеле высказался о совместной игре за Францию с Килианом Мбаппе

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле рассказал о своей роли в национальной команде и высказался о взаимоотношениях с форвардом Килианом Мбаппе.
«Матч с Данией, пожалуй, мой лучший в составе Франции. Тренер просит меня создавать опасность у ворот, хаос в обороне соперника. Стараюсь выполнять эту роль. Дешам всегда говорит мне, что нужно отрабатывать в обороне. Это важно, особенно в матчах чемпионата мира. С годами мои дела в сборной идут намного лучше, как на поле, так и за его пределами. Я чувствую себя очень хорошо и всегда стараюсь получать удовольствие.
Мбаппе? С Килианом я чувствую себя хорошо. Его легко найти на поле передачей, он очень хорошо двигается. Мы знаем все, что он может нам дать", — приводит слова Мбаппе Telefoot.
Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции. Видеоролик:
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