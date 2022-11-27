Кейруш написал письмо в ответ на высказывания Клинсмана про давление Ирана на судей

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отреагировал на слова немецкого специалиста Юргена Клинсмана, который после матча иранцев с Уэльсом (2:0) заявил, что делегация азиатской команды оказывала давление на судей, так как это часть их культуры.



«Уважаемый Юрген! Вы решили называть меня Карлушем, поэтому я считаю правильным называть вас Юргеном. Правильно? Даже не зная меня лично, вы сомневаетесь в моём характере, высказывая предвзятое мнение. Несмотря на то, насколько я уважаю то, что вы делали на поле, эти замечания об иранской культуре, сборной Ирана и моих игроках позорят футбол. Никто не сможет нарушить наше единство.



Мы бы хотели пригласить вас приехать в лагерь нашей сборной в качестве гостя, пообщаться с игроками и узнать от них о стране, людях из Ирана, поэтах и искусстве, алгебре, обо всей персидской культуре, а также послушать, как сильно наши игроки любят и уважают футбол.



Мы понимаем, что, будучи американцем или немцем, вы можете что-то не поддерживать. Нет проблем. Несмотря на ваши возмутительные высказывания в эфире BBC, попытки подорвать наши усилия, жертвы и навыки, мы обещаем вам, что не будем выносить никаких суждений относительно вашей культуры, корней и происхождения и что мы всегда будем рады видеть вас в нашей семье.



В то же время мы хотим внимательно проследить за тем, какое решение ФИФА примет в отношении вашего положения в качестве члена технической группы. Потому что, очевидно, мы ожидаем, что вы уйдёте в отставку до того, как посетите наш лагерь», – написал Кейруш в одной из своих соцсетей.

«Как об этом можно молчать?!» У иранцев забрали протестный флаг: