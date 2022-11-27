«Мне было неприятно». Сёмин раскритиковал игроков «Зенита» и «Спартака» за массовую драку

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о массовой драке, которая произошла в концовке кубкового матча «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти).



«Такое поведение неприемлемо, потому что это футбол, а не ММА. Игроки должны придерживаться тех норм поведения, которые регламентируются соревнованиями.



Лучше бы силы потратили в процессе матча на единоборства, больший объём работы, решающие голы, чем устроили эту некрасивую историю. Эта история не украшает никого, кто в ней участвовал. Футбол смотрят дети, а это переходит на болельщиков. Мне было неприятно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Подопечные Гильермо Абаскаля заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков за шесть встреч. «Зенит» завершил групповой этап с 11 очками и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги.