Семак: ничего не потеряно, будем бороться за Кубок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил положение команды по итогам группового этапа Фонбет Кубка России. Сине-бело-голубые заняли третье место в группе В и продолжат участие в турнире через Путь Регионов.

«Путь регионов в Кубке? Конечно, нам интересен Кубок, стараемся во всех матчах играть на победу. Были ситуации, когда игроки физически не могли сыграть. В любом случае значимость чемпионата выше. Что касается нижнего Пути, не такой он уж и плохой. Без права на ошибку. При благоприятной жеребьёвке вообще сможем все матчи дома сыграть. Ничего не потеряно, будем бороться за Кубок», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 27 ноября, «Зенит» обыграл «Спартак» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2 (0:0 по итогам основного времени матча).