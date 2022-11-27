Глава РФС Дюков высказался о новом формате Кубка России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о новом формате Кубка России.
«Кубок России? Рано подводить итоги. Нас ждёт горячая весна. Видим большой интерес к этому турниру. Мы ставили задачу увеличить количество матчей — так и получилось. Увеличение матчей позволило дать практику молодым игрокам, что уже хорошо. Формат Кубка позволял коммерческий интерес.
Чего не хватает турниру? Кубок России — это событие, которое продвигает большой турнир в регионах. Пока не было матчей между клубами РПЛ и ФНЛ. Любой формат нельзя назвать идеальным. Есть сильные стороны, а есть недостатки. У этого формата тоже есть недостатки. Но итоги подводить рано. Давайте мы завершим сезон и будем решать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
- 27 ноября 2022
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