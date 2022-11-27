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Глава РФС Дюков считает, что у сборной России есть шанс принять участие в отборе Евро-2024

Глава РФС Дюков считает, что у сборной России есть шанс принять участие в отборе Евро-2024
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможность сборной России по футболу участвовать в отборочных матчах чемпионата Европы 2024 года.

«Теоретически ещё есть шанс, что мы примем участие в отборочных матчах на чемпионат Европы 2024 года. Но, скорее, этот шанс больше теоретический», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сборная России была отстранена весной 2022 года от участия в международных соревнованиях из-за международных конфликтов. После этого подопечные Валерия Карпина провели только три товарищеские встречи. Сборная России обыграла Киргизию со счётом 2:0, а также дважды сыграла нулевую ничью (0:0) — с Таджикистаном и Узбекистаном.

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