Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: Камано увеличил преимущество железнодорожников

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: Камано увеличил преимущество железнодорожников
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Локомотив» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 30-й минуте отличился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. Миранчук сместился к центру и сделал пас к штрафной, Марадишвили скинул мяч на ход Тикнизяну, который выскочил на ворота и в борьбе с Гоцуком пробил в нижний угол ворот — 1:0. Через три минуты второй мяч забил нападающий Франсуа Камано, пробив из-за штрафной в ближний угол.

Перед матчем группу А Кубка России возглавлял «Краснодар» — у команды Александра Сторожука 10 очков. «Пари Нижний Новгород», набрав столько же очков, занимал второе место. «Локомотив» (8) — на третьей строчке. «Химки» (2) уже потеряли шансы на выход из группы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022