Дюков: слова Карпина, что лучше играть в Азии? Позиции исполкома РФС и тренера совпадают
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что лучше играть в Азии, нежели товарищеские игры.
«Слова Карпина, что лучше играть в Азии, чем товарищеские матчи? Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
Сборная России за последние месяцы провела три товарищеские встречи. Сначала была обыграна Киргизия (2:1), а затем российская команда дважды сыграла вничью — сначала с Таджикистаном, а затем с Узбекистаном (обе встречи завершились с одинаковым счётом — 0:0).
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