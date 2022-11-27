Дюков: слова Карпина, что лучше играть в Азии? Позиции исполкома РФС и тренера совпадают

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что лучше играть в Азии, нежели товарищеские игры.

«Слова Карпина, что лучше играть в Азии, чем товарищеские матчи? Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сборная России за последние месяцы провела три товарищеские встречи. Сначала была обыграна Киргизия (2:1), а затем российская команда дважды сыграла вничью — сначала с Таджикистаном, а затем с Узбекистаном (обе встречи завершились с одинаковым счётом — 0:0).