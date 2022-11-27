Вертонген назвал старость игроков причиной плохой игры Бельгии в атаке на ЧМ-2022

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Марокко (0:2).
«Мы пропустили два одинаковых гола со стандартов, дважды оставив свободной ближнюю штангу. Мячи, которые никогда не должны влетать в ворота. В первый раз нам повезло, был зафиксирован офсайд, во второй раз — нет.
Сейчас у меня в голове много вещей, которые не следует говорить публично. Не думаю, что мы создали какие-то моменты.
Вероятно, мы плохо играем в атаке, потому что слишком стары. У нас качественные футболисты впереди, но и у Марокко тоже, сегодня они играли лучше. Это очень расстраивает», — приводит слова Вертонгена Daily Mail.
Сборная Бельгии занимает третье место в таблице группы F, набрав три очка за два тура. Марокко — на втором месте (4), первая — Хорватия (4).
Беспорядки в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией:
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