Игрок Нидерландов Гакпо — об интересе других клубов: я не удивлён, знаю, на что способен

Форвард сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо прокомментировал слухи об интересе европейских клубов. В данный момент футболист выступает в составе своей национальной команды на чемпионате мира и уже забил два мяча.
«Готов ли я к переходу в новый клуб в январе? Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира и сборной Нидерландов. Посмотрим, что будет зимой. В футболе возможно всё. Подобное всегда приятно слышать, но я просто делаю всё, что в моих силах. Я не стесняюсь слухов. Но это командный вид спорта, речь идёт не об одном человеке. Я предпочитаю, чтобы это было связано с командой. Люди пишут приятные вещи, но меня это не слишком волнует.
Слухи о переходе в другие клубы? Я не удивлён. Знаю, на что способен, но достичь своего самого высокого уровня всегда непросто, однако возможно. Я ещё не достиг этого, я могу улучшить свою игру во многих компонентах. Знаю, что забил два гола на этом чемпионате мира. Но сейчас речь идёт не об этом. Я могу совершенствоваться, ведь я должен помочь команде. Речь идёт о том, чтобы в конце концов стать лучшей командой на турнире», — приводит слова Гакпо The Athletic.
- 27 ноября 2022
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