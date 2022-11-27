Михаил Галактионов сравнил игру с «Пари НН» и проигранный матч в Краснодаре

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов сравнил два матча Кубка России, которые команда провела под его руководством. Ранее железнодорожники проиграли «Краснодару» (0:1), а сегодня, 27 ноября, выиграли у «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:1.

«Во-первых, после приезда из сборной, как только мы приступили для подготовки к первой игре в Краснодаре, мы собрались большой группой игроков по сути только на вокзале, приехали сборники. Была большая группа травмированных игроков. Тот микроцикл, который мы провели, был очень маленьким. Опять же, как я уже сказал, в Краснодаре было очень много ляпов, было очень много индивидуальных ошибок, которые надо бы убрать. Но были и хорошие отрезки, от которых мы оттолкнулись. Сегодня мы эти все недостатки постарались убрать.

Мы проводили очень много индивидуальных бесед, провели определённый цикл тренировок после приезда и поставили команде определённые задачи. Понятно, что не всё было выполнено. Но мы видели, по крайней мере, попытки ускорить быстроту мышления, попытки играть на мяче, играть от себя, прессинговать, накрывать соперника в различных зонах. Это мы всё видели. Вопрос другой, что уровень готовности сегодня не позволяет, к сожалению, всё это делать на протяжении целого матча. Мы абсолютно уверены, что подготовим команду за зиму», — приводит слова Михаила Галактионова официальный сайт «Локомотива».