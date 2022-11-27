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Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022

Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022
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Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 1:1. Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».

На 62-й минуте счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората, ему ассистировал Жорди Альба. Немцы сумели забить ответный мяч на 83-й минуте, отличился нападающий Никлас Фюллькруг с передачи Джамала Мусиалы.

Сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка после двух туров. Германия — на четвёртой строчке, заработав одно очко за две игры. На втором месте — Япония (3), третья — Коста-Рика (3).

В заключительном туре испанцы сыграют с японцами, а немцы — с костариканцами (оба матча — 1 декабря).

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа E. 2-й тур
27 ноября 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Мората – 62'   1:1 Фюллькруг – 83'
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