Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022

Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 1:1. Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».



На 62-й минуте счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората, ему ассистировал Жорди Альба. Немцы сумели забить ответный мяч на 83-й минуте, отличился нападающий Никлас Фюллькруг с передачи Джамала Мусиалы.



Сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка после двух туров. Германия — на четвёртой строчке, заработав одно очко за две игры. На втором месте — Япония (3), третья — Коста-Рика (3).



В заключительном туре испанцы сыграют с японцами, а немцы — с костариканцами (оба матча — 1 декабря).