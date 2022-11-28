Алдонин рассказал, кто по его мнению является лучшим тренером месяца в РПЛ

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал, кто на его взгляд является лучшим тренером в ноябре.
«Гончаренко и Карпин – оба заслужили звание лучшего тренера ноября. Что касается первой части сезона, то очень сильно удивил Гончаренко. «Урал» хорошо провел трансферную компанию, и сейчас екатеринбуржцы выглядят очень боеспособной командой. Они стали регулярно обыгрывать всех. Абаскаль со «Спартаком» тоже смотрится очень интересно», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».
После 17 туров «Ростов» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Екатеринбургский «Урал» при нынешнем главном тренере Викторе Гончаренко показал длинную беспроигрышную серию. Уральцы не проигрывают уже 11 матчей подряд во всех турнирах.
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