«Ливерпуль» нацелился на нападающего сборной Канады

Форвард «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, 22-летним канадским футболистом интересуется главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп, давно присматривающийся к этому игроку. При этом выступления Дэвида на чемпионате мира в Катаре только больше убеждают «Ливерпуль» в необходимости приобретения этого игрока.



В нынешнем сезоне Джонатан Дэвид принял участие в 17 матчах в составе «Лилля», забив в них 10 голов и четырежды отдав голевую передачу. На чемпионате мира в Катаре Джонатан Дэвид принял участие в двух матчах группового этапа, не отметившись результативными действиями.



Стоимость игрока оценивается в 45 млн евро.