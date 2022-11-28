Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» нацелился на нападающего сборной Канады

«Ливерпуль» нацелился на нападающего сборной Канады
Комментарии

Форвард «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 22-летним канадским футболистом интересуется главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп, давно присматривающийся к этому игроку. При этом выступления Дэвида на чемпионате мира в Катаре только больше убеждают «Ливерпуль» в необходимости приобретения этого игрока.

В нынешнем сезоне Джонатан Дэвид принял участие в 17 матчах в составе «Лилля», забив в них 10 голов и четырежды отдав голевую передачу. На чемпионате мира в Катаре Джонатан Дэвид принял участие в двух матчах группового этапа, не отметившись результативными действиями.

Стоимость игрока оценивается в 45 млн евро.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022