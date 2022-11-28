«Ливерпуль» нацелился на нападающего сборной Канады
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Форвард «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 22-летним канадским футболистом интересуется главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп, давно присматривающийся к этому игроку. При этом выступления Дэвида на чемпионате мира в Катаре только больше убеждают «Ливерпуль» в необходимости приобретения этого игрока.
В нынешнем сезоне Джонатан Дэвид принял участие в 17 матчах в составе «Лилля», забив в них 10 голов и четырежды отдав голевую передачу. На чемпионате мира в Катаре Джонатан Дэвид принял участие в двух матчах группового этапа, не отметившись результативными действиями.
Стоимость игрока оценивается в 45 млн евро.
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