В сборной Бразилии подозрение на распространение вирусного заболевания

В стане сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.

По сведениям источника, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон. Источник также сообщает, что они всё же готовы сыграть против Швейцарии во 2-м туре ЧМ-2022, но главный тренер Тите ещё не определился с составом на игру.

Из-за травм своей команде точно не смогут помочь Неймар и Данило.

Напомним, Бразилия в рамках второго тура группового этапа встретится со Швейцарией. Встреча пройдёт сегодня, 28 ноября и начнётся в 19:00 мск.

В первом матче со счётом 2:0 Бразилия обыграла Сербию, а Швейцария с минимальным счётом одолела Камерун.

Главные враги Неймара в футболе