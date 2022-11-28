В сборной Бразилии подозрение на распространение вирусного заболевания
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В стане сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.
По сведениям источника, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон. Источник также сообщает, что они всё же готовы сыграть против Швейцарии во 2-м туре ЧМ-2022, но главный тренер Тите ещё не определился с составом на игру.
Из-за травм своей команде точно не смогут помочь Неймар и Данило.
Напомним, Бразилия в рамках второго тура группового этапа встретится со Швейцарией. Встреча пройдёт сегодня, 28 ноября и начнётся в 19:00 мск.
В первом матче со счётом 2:0 Бразилия обыграла Сербию, а Швейцария с минимальным счётом одолела Камерун.
Главные враги Неймара в футболе
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