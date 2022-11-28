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Карпин двумя словами ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026

Карпин двумя словами ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин не знает, сможет ли национальная команда побороться за место на чемпионате мира 2026 года.

«Сможем ли мы побороться за место на следующем чемпионате мира или нет? Без понятия», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, сборная России попала в стыковые матчи к чемпионату мира в Катаре, но из-за отстранения не смогла принять участие в матче с Польшей. Поляки автоматически прошли в следующую стадию, где обыграли Швецию и вышли на чемпионат мира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Финальный матч пройдёт на «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С КАРПИНЫМ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ».

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