Валерий Карпин рассказал, как подбирает состав сборной России в нынешних условиях

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, что на последние товарищеские матчи национальной команды подбирал футболистов, исходя не из результата, а из их состояния.

«Сейчас состав и замены приходится подбирать, исходя не из результата, а из состояния футболистов. Например, Антону Миранчуку крайне противопоказано искусственное поле, поэтому он сыграл только тайм с Таджикистаном. Были повреждения у других игроков, которых мы не использовали. Те же замены Караваева и Джикии спустя час связаны с тем, что они неделю восстанавливались после повреждений, которые получили в клубах. Нам было важно сохранить футболистов здоровыми в конце сезона. Чтобы потом от клубов, я сейчас не про «Ростов», не было претензий к сборной, зачем нужны были эти якобы ненужные товарищеские матчи», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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