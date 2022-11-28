Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Назовите подколкой, если хотите». Карпин — о словах Баринова в адрес нападающих сборной

«Назовите подколкой, если хотите». Карпин — о словах Баринова в адрес нападающих сборной
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова полузащитника команды Дмитрия Баринова в адрес нападающих после двух нулевых ничьих с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Назовите это подколкой, если хотите. Потом они все вместе сидели в самолёте, спокойно общались и во что-то играли. Как раз Баринов с Соболевым. По-моему, ещё с Джикией и Глебовым. Это чтобы вы ничего себе не придумывали», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В сентябре сборная России впервые с ноября 2021 года провела матч. Это была товарищеская встреча с Кыргызстаном, которая закончилось победой команды Карпина со счётом 2:1. В ноябре сборная России сыграла вничью 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С КАРПИНЫМ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ»:

«Губерниев, наверное, балдел, когда мы обыграли Киргизию». Интервью с Карпиным «Губерниев, наверное, балдел, когда мы обыграли Киргизию». Интервью с Карпиным
Новость по теме
Баринов: Россия сыграла две игры на ноль. Надо спросить у нападающих, почему не забиваем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022