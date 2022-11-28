«Назовите подколкой, если хотите». Карпин — о словах Баринова в адрес нападающих сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова полузащитника команды Дмитрия Баринова в адрес нападающих после двух нулевых ничьих с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Назовите это подколкой, если хотите. Потом они все вместе сидели в самолёте, спокойно общались и во что-то играли. Как раз Баринов с Соболевым. По-моему, ещё с Джикией и Глебовым. Это чтобы вы ничего себе не придумывали», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В сентябре сборная России впервые с ноября 2021 года провела матч. Это была товарищеская встреча с Кыргызстаном, которая закончилось победой команды Карпина со счётом 2:1. В ноябре сборная России сыграла вничью 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.

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