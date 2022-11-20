Баринов: Россия сыграла две игры на ноль. Надо спросить у нападающих, почему не забиваем

Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов высказался о нулевой ничьей в товарищеском матче с командой Узбекистана.

«Игру можно занести в актив, получили игровое время. Пока в клубе отдыхали, мы работали. Две игры на ноль. А то, что не забиваем — надо у нападающих спрашивать», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после отстранения от официальных международных матчей подопечные Валерия Карпина провели три встречи: помимо игры с Узбекистаном, россияне встречались с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0).



53-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2022, но не смогла сыграть в плей-офф квалификации из-за отстранения по решению ФИФА.