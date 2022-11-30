Австралия — Дания: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Эль-Джануб» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по Группе D — сборные Австралии и Дании. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямой эфир встречи будет доступен на телеканале «Матч ТВ».
Сборная Австралии в первом туре группового этапа разгромно проиграла Франции (1:4), а затем с минимальным счётом переиграла Тунис (1:0). Сейчас у команды три очка и вторая строчка турнирной таблицы. В случае победы Австралия гарантированно выходит в следующий этап турнира, в случае ничьей — при победе Франции или ничьей в её матче с Тунисом. В случае поражения Австралия вылетит из чемпионата мира.
Дании (1), которая сыграла вничью с Тунисом (0:0) и проиграла Франции (1:2), для продолжения борьбы на чемпионате мира нужна лишь победа.
- 30 ноября 2022
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