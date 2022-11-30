Саудовская Аравия — Мексика: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Сыграют сборные из группы С — Саудовская Аравия и Мексика. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Саудовская Аравия в первом матче на турнире сенсационно обыграла Аргентину (2:1), а затем проиграла Польше (0:2). Победа в игре с Мексикой гарантированно выведет команду в плей-офф турнира, ничья — в случае потери очков Аргентиной в матче с Польшей. Если Аргентина и Аравия сыграют вничью в своих матчах, то в плей-офф выйдет команда с лучшими дополнительными показателями. Если аргентинцы обыграют Польшу, а саудовцы сыграют вничью, то их тоже рассудят дополнительные показатели.
Мексике для продолжения борьбы на турнире нужно обязательно побеждать и смотреть на результаты параллельной игры между Польшей и Аргентиной. Победа Польши — автоматический выход Мексики в плей-офф. Победа Аргентины или ничья в матче — участника плей-офф выявят через дополнительные показатели.
- 30 ноября 2022
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