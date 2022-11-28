Камерун — Сербия: африканцы вышли вперёд на 29-й минуте

Защитник сборной Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто открыл счёт в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальной командой Сербии.
Защитник забил гол головой после навеса в штрафную с углового. Это первый гол камерунской сборной на чемпионате мира в Катаре. В первом матче африканская команда потерпела поражение от Швейцарии – 0:1.
Встреча проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, Сербия также не набрала очков в игре 1-го тура мундиаля со сборной Бразилии, уступив южноамериканцам – 0:2.
Соперники Камеруна и Сербии по группе G также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 19:00 мск.
- 28 ноября 2022
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