Камерун — Сербия: африканцы сравняли счёт, забив два гола за две минуты

Сборная Камеруна сравняла счёт в матче с Сербией (3:3). Отличились нападающие Венсан Абубакар и Эрик Шупо-Мотинг.

На 64-й минуте Абубакар оторвался от соперников, вышел один на один с вратарём сербской команды Ваней Милинковичем-Савичем и отыграл один мяч, сделав счёт 2:3. Через две минуты Шупо-Мотинг замкнул передачу в штрафной площади, поразив открытый угол ворот, и установил равенство в счёте.

Ранее, на 53-й минуте, нападающий Сербии Александр Митрович забил свой 51-й гол в карьере за национальную команду, доведя счёт до 3:1.

Напомним, как развивались события в первом тайме. На 29-й минуте защитник Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто открыл счёт ударом головой после подачи с углового. На 45-й минуте игрок обороны сербской команды Страхиня Павлович сравнял счёт, забив после навеса со штрафного удара. Через две минуты полузащитник сербов Сергей Милинкович-Савич вывел свою команду вперёд ударом из-за пределов штрафной.

Встреча проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.