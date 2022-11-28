Болельщик сборной Сербии объяснил, почему решил вывесить флаг России на матче ЧМ-2022

Болельщик сборной Сербии Драган, державший на матче национальной команды с Камеруном (3:3) флаг России, рассказал о причинах своего поступка.
«Здесь нет никакой политики. Мы одной веры, мы братья-христиане. Я лишь поддерживаю своих братьев по религии.
Я был с ним же в России – сделал его перед ЧМ-2018. Когда я был там, все говорили мне «брат, братуха». Мне очень понравилось на том чемпионате мира! Шесть тысяч сербов как-то шли все вместе на один матч – это было невероятно», — рассказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Напомним, сборная Сербии, пропустившая первой в этой встрече, вела в счёте 3:1, но упустила победу, пропустив дважды за несколько минут. В следующем туре чемпионата мира сербы сыграют со Швейцарией.
- 28 ноября 2022
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